Troc plantes Centre socio-culturel Bressuire
Troc plantes Centre socio-culturel Bressuire samedi 15 novembre 2025.
Troc plantes
Centre socio-culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’équipe des bénévoles de la GOB et du CSC vous propose leur troc’plantes d’automne. .
Centre socio-culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 accueil@cscbressuire.fr
English : Troc plantes
German : Troc plantes
Italiano :
Espanol : Troc plantes
L’événement Troc plantes Bressuire a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Bocage Bressuirais