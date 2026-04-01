Troc plantes Salle des associations Breuil-la-Réorte

Breuil-la-Réorte

Troc plantes

Salle des associations La Crignolée Breuil-la-Réorte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le foyer rural de Saint Mard et Breuil la Réorte propose un troc plantes.

Vous amenez vos plantes et vos graines, vous repartez avec d’autres !

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Salle des associations La Crignolée Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 84 86 ruralfoyer17700@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Saint Mard et Breuil la Réorte is organizing a plant swap.

Bring your plants and seeds, and leave with others!

L’événement Troc plantes Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2026-04-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin