Troc plantes Salle des associations Breuil-la-Réorte
Troc plantes Salle des associations Breuil-la-Réorte dimanche 26 avril 2026.
Breuil-la-Réorte
Troc plantes
Salle des associations La Crignolée Breuil-la-Réorte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le foyer rural de Saint Mard et Breuil la Réorte propose un troc plantes.
Vous amenez vos plantes et vos graines, vous repartez avec d’autres !
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Salle des associations La Crignolée Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 84 86 ruralfoyer17700@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Saint Mard et Breuil la Réorte is organizing a plant swap.
Bring your plants and seeds, and leave with others!
L’événement Troc plantes Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2026-04-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin