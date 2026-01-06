Troc-plantes Cloyes-les-Trois-Rivières

Troc-plantes

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Passionnés ou amateurs, venez découvrir et/ou échanger gratuitement. Apportez vos plantes, boutures, semis et plantes de toutes sortes !

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Whether you’re an enthusiast or a hobbyist, come and discover and/or exchange plants for free. Bring your own plants, cuttings, seedlings and all kinds of plants!

