TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept
TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept samedi 4 octobre 2025.
TROC PLANTES
Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:30:00
fin : 2025-10-04 12:30:00
Date(s) :
2025-10-04
C’est une belle occasion de rencontres et de partage entre les jardiniers amateurs et expérimentés.
Dans la mesure du possible, les plantes et graines sont à étiqueter pour faciliter le troc.
La richesse du troc dépend de la participation de chacun !
Un bon moment de convivialité.
Animations apiculture, bricolage, expos… .
Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement TROC PLANTES Corsept a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin