TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept

TROC PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept samedi 4 octobre 2025.

TROC PLANTES

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

Date(s) :

2025-10-04

C’est une belle occasion de rencontres et de partage entre les jardiniers amateurs et expérimentés.

Dans la mesure du possible, les plantes et graines sont à étiqueter pour faciliter le troc.

La richesse du troc dépend de la participation de chacun !

Un bon moment de convivialité.

Animations apiculture, bricolage, expos… .

Cour de la bibliothèque 4 place de l’Eglise Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement TROC PLANTES Corsept a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin