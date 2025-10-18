Troc’ plantes d’automne Médiathèque Riec-sur-Bélon
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:30:00
2025-10-18
Venez déposer ou échanger gratuitement des plantes, possibilité également de rencontrer les bénévoles de la grainothèque. .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
