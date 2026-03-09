Troc Plantes de Gasville-Oisème Gasville-Oisème

Troc Plantes de Gasville-Oisème

17 Rue Friaize Gasville-Oisème Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez proposer, trouver, échanger des idées et des plantes ou des conseils de jardinage lors de cette journée.

17 Rue Friaize Gasville-Oisème 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ajlgasvilleoiseme@gmail.com

English :

Come and suggest, find and exchange ideas, plants and gardening tips on this day.

