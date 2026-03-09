Troc Plantes de Gasville-Oisème Gasville-Oisème
Troc Plantes de Gasville-Oisème Gasville-Oisème samedi 11 avril 2026.
Troc Plantes de Gasville-Oisème
17 Rue Friaize Gasville-Oisème Eure-et-Loir
Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Venez proposer, trouver, échanger des idées et des plantes ou des conseils de jardinage lors de cette journée.
17 Rue Friaize Gasville-Oisème 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ajlgasvilleoiseme@gmail.com
Come and suggest, find and exchange ideas, plants and gardening tips on this day.
