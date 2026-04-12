Troc plantes de printemps

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’Animation Florentaise oragnise un troc plantes de printemps !

L’Animation Florentaise vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril, de 10h à 12h, pour une matinée d’échange de plantes à la ferme des côteaux à Saint-Florent-le-Vieil.

Plantes d’extérieur ou d’intérieur, bulbes, graines, boutures, arbustes…

Vous pourrez demander des conseils auprès de Jean-Pierre, un jardinier passionné. .

Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 38 57 43 animation.florentaise@orange.fr

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English :

Animation Florentaise organizes a spring plant swap!

L’événement Troc plantes de printemps Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges