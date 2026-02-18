Troc plantes de printemps Médiathèque L’Atelier Plouescat

Troc plantes de printemps

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Un Troc plantes pour préparer le printemps ! Profitez aussi de la grainothèque de la médiathèque. Déposez vos plantes ou graines, prenez-en des nouvelles, semez et partager !

Entrée libre avec Kaol Kozh le concours du service Espaces Verts de Plouescat .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

