Troc plantes de printemps Médiathèque L’Atelier Plouescat
Troc plantes de printemps Médiathèque L’Atelier Plouescat samedi 28 mars 2026.
Troc plantes de printemps
Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Un Troc plantes pour préparer le printemps ! Profitez aussi de la grainothèque de la médiathèque. Déposez vos plantes ou graines, prenez-en des nouvelles, semez et partager !
Entrée libre avec Kaol Kozh le concours du service Espaces Verts de Plouescat .
Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
English : Troc plantes de printemps
