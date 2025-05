Troc Plantes de Printemps – Jussac Retournac, 17 mai 2025 14:00, Retournac.

Haute-Loire

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Venez nombreux échanger, donner, partager vos savoir-faire ! Plants, fleurs, boutures, semis….

Jussac Ecole de Jussac

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

English :

Come and exchange, give and share your know-how! Plants, flowers, cuttings, seedlings….

German :

Kommen Sie zahlreich, um zu tauschen, zu verschenken und Ihr Wissen zu teilen! Setzlinge, Blumen, Stecklinge, Aussaaten….

Italiano :

Venite a scambiare, donare e condividere le vostre abilità! Piante, fiori, talee, piantine….

Espanol :

Ven, intercambia, regala y comparte tus habilidades Plantas, flores, esquejes, plantones….

L’événement Troc Plantes de Printemps Retournac a été mis à jour le 2025-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire