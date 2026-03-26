Troc-plantes

Domfront-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

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✅ / à la bibliothèque de Domfront-en-Champagne de 9h à 12h.

✅ / portes ouvertes chez Le Jardin des Prés Verts à Mézières-sous-Lavardin de 14h30 à 17h30

✅ / au château de la Renaudière à Bernay-Neuvy-en-Champagne de 9h à 12h

✅ / lors de la journée continue spéciale jardinage et petit outillage à la La Ressource recyclerie de Sillé-le-Guillaume de 9h30 à 16h30

✅ / à Tennie en fêtes marché de producteurs et créateurs locaux organisé par le Comité Fêtes Tennie de 17h à 20h, suivi d’une soirée festive

Venez échanger vos graines, boutures, plants en surnombre, outils, magazines, conseils… en toute convivialité!

Vous débutez le jardinage et n’avez rien à troquer pour l’instant soyez créatif! Apportez un pot de confiture ou des cookies faits maison, un objet qui ne vous sert plus…

Entrée libre et gratuite. N’hésitez pas à partager cette information autour de vous. .

Domfront-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 11 00 42

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English :

L’événement Troc-plantes Domfront-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sillé-Le-Guillaume