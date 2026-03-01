Troc Plantes Ébreuil
Troc Plantes Ébreuil dimanche 29 mars 2026.
Troc Plantes
la Halle Ébreuil Allier
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Cette manifestation est organisée par le SEL des gorges de la Sioule. Le principe
apporter vos plantes enracinées, en racines nues, vos graines en sachets, vos boutures…pour un moment d’échange.
la Halle Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 72 68 38
English :
This event is organized by the SEL des gorges de la Sioule. The principle:
bring your rooted or bare-rooted plants, your seeds in sachets, your cuttings… for a moment of exchange.
L’événement Troc Plantes Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Val de Sioule