Troc plantes et animations Saint Molf Jardin Public Saint-Molf

Saint-Molf

Troc plantes et animations Saint Molf

Jardin Public 1 rue de la Cure Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Echanges de graines, plants et boutures. Marché de producteurs, ateliers avec les associations Jardin Plaisirs et Jardiner entre Mer et Brière .

Espace jeux pour enfants. .

Jardin Public 1 rue de la Cure Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 36 23 48 repaircafepresquile@gmail.com

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English :

L’événement Troc plantes et animations Saint Molf Saint-Molf a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44