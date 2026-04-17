Troc plantes et animations Saint Molf Jardin Public Saint-Molf
Troc plantes et animations Saint Molf Jardin Public Saint-Molf samedi 2 mai 2026.
Saint-Molf
Troc plantes et animations Saint Molf
Jardin Public 1 rue de la Cure Saint-Molf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Echanges de graines, plants et boutures. Marché de producteurs, ateliers avec les associations Jardin Plaisirs et Jardiner entre Mer et Brière .
Espace jeux pour enfants. .
Jardin Public 1 rue de la Cure Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 36 23 48 repaircafepresquile@gmail.com
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English :
L’événement Troc plantes et animations Saint Molf Saint-Molf a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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