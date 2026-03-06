Troc plantes et graines Espace La Morvandière Thouaré-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 09:30 – 13:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public

Le mois de mars, c’est le mois du printemps. Et qui dit retour des beaux jours, dit reprise des activités extérieures dans les jardins…Pour cela, pas besoin d’aller en jardinerie pour acheter vos plants ou vos graines. Pensez développement durable, pensez Troc plantes !Le principe ? Donnez, échangez ou récupérez boutures, plants, semis, fruitiers, arbustes, fleurs, légumes… Des tables pour installer votre stand seront disponibles gratuitement.À noter : un agent municipal des espaces verts vous proposera des plants « recyclés » des parterres de la ville.À découvrir aussi : Atelier découverte de l’argile, découverte de la permaculture, syntropie et oyasamedi 28 mars de 9h30 à 13h, espace la Morvandière.Gratuit.Informations au 02 40 68 09 80. Prévoir ses contenants

Espace La Morvandière Thouaré-sur-Loire 44470

02 40 68 09 80



