Troc Plantes et Graines Lure
Troc Plantes et Graines Lure samedi 4 avril 2026.
Troc Plantes et Graines
17 Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le Centre social et culturel organise un Troc Plantes et Graines le samedi 4 avril de 9h à 12h (dépôt dès 8h30).
Le principe est simple chacun apporte plants, bulbes ou graines et choisit parmi les végétaux proposés par les autres exposants.
Un espace de grainothèque permanente sera également inauguré à cette occasion.
Cet événement est placé sous le signe du partage et de la convivialité rien ne se vend, tout s’échange ! Une belle opportunité de diversifier son jardin, de rencontrer d’autres passionnés et de partager conseils et savoir-faire.
DATE Samedi 4 avril
HORAIRES 9h00 12h00 (dépôt dès 8h30)
LIEU Centre social et culturel 17, esplanade de Gaulle
TARIFS Gratuit
PUBLIC Tout public
ORGANISATEUR Centre social et culturel Lure Jeanne Schlotterer
CONTACT 03 84 30 49 30 .
17 Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 49 30
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English : Troc Plantes et Graines
L’événement Troc Plantes et Graines Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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