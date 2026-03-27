Troc Plantes et Graines

17 Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Centre social et culturel organise un Troc Plantes et Graines le samedi 4 avril de 9h à 12h (dépôt dès 8h30).

Le principe est simple chacun apporte plants, bulbes ou graines et choisit parmi les végétaux proposés par les autres exposants.

Un espace de grainothèque permanente sera également inauguré à cette occasion.

Cet événement est placé sous le signe du partage et de la convivialité rien ne se vend, tout s’échange ! Une belle opportunité de diversifier son jardin, de rencontrer d’autres passionnés et de partager conseils et savoir-faire.

DATE Samedi 4 avril

HORAIRES 9h00 12h00 (dépôt dès 8h30)

LIEU Centre social et culturel 17, esplanade de Gaulle

TARIFS Gratuit

PUBLIC Tout public

ORGANISATEUR Centre social et culturel Lure Jeanne Schlotterer

CONTACT 03 84 30 49 30 .

17 Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 49 30

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English : Troc Plantes et Graines

L’événement Troc Plantes et Graines Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE