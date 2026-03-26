Troc Plantes et Troc Livres Tuffé Val de la Chéronne
Troc Plantes et Troc Livres Tuffé Val de la Chéronne samedi 18 avril 2026.
Troc Plantes et Troc Livres
Abbaye de Tuffé, Place Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Avis aux jardiniers en herbe, aux mains vertes confirmées et aux dévoreurs de livres ! Le printemps est là, rejoignez nous pour un après-midi de partage et de convivialité dans les jardins de l’abbaye.
Au programme: Troc plantes Échangez vos graines, plantes, boutures et repartez avec de nouvelles pépites pour votre jardin ou votre balcon. Troc livres donnez une seconde vie à vos lectures et trouvez votre prochain coup de cœur. Échanges & conseils partage d’astuces de jardinage et recommandations littéraires. Art présence de l’artothèque pour adopter pour un temps où pour toujours une œuvre à la maison. Gourmandise vente de crêpes, de confitures et de boissons sur place pour le goûter .
Abbaye de Tuffé, Place Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr
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L’événement Troc Plantes et Troc Livres Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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