Troc Plantes et Troc Livres

Abbaye de Tuffé, Place Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Avis aux jardiniers en herbe, aux mains vertes confirmées et aux dévoreurs de livres ! Le printemps est là, rejoignez nous pour un après-midi de partage et de convivialité dans les jardins de l’abbaye.

Au programme: Troc plantes Échangez vos graines, plantes, boutures et repartez avec de nouvelles pépites pour votre jardin ou votre balcon. Troc livres donnez une seconde vie à vos lectures et trouvez votre prochain coup de cœur. Échanges & conseils partage d’astuces de jardinage et recommandations littéraires. Art présence de l’artothèque pour adopter pour un temps où pour toujours une œuvre à la maison. Gourmandise vente de crêpes, de confitures et de boissons sur place pour le goûter .

Abbaye de Tuffé, Place Général Leclerc Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 44 32 17 56 amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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L’événement Troc Plantes et Troc Livres Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude