TROC PLANTES Feldbach

TROC PLANTES Feldbach samedi 25 octobre 2025.

TROC PLANTES

Place de l’Église Feldbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-25 08:30:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez échanger vos bulbes, graines, vivaces, buissons, arbustes …

Amoureux des plantes, jardiniers du dimanche ou curieux de nature, apportez vos plantes, boutures, graines, bulbes et autres que vous souhaitez échanger.

Repartez avec de nouvelles trouvailles vertes et des conseils de passionnés !

Place de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 80 55 mairiedefeldbach@wanadoo.fr

English :

Come and exchange your bulbs, seeds, perennials, bushes, shrubs …

German :

Kommen Sie und tauschen Sie Ihre Blumenzwiebeln, Samen, Stauden, Büsche, Sträucher …

Italiano :

Venite a scambiare i vostri bulbi, semi, piante perenni, cespugli, arbusti …

Espanol :

Venga a intercambiar sus bulbos, semillas, plantas vivaces, arbustos, matas…

L’événement TROC PLANTES Feldbach a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Sundgau