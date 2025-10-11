Troc’ plantes Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel Gérardmer
Troc' plantes Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel Gérardmer samedi 11 octobre 2025.
Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00
Pour échanger gratuitement tout ce qui a rapport avec le jardin. Dépôt des plantes: 14h, début du troc: 15h. Tombola.Tout public
Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70 incroyables.potagers@gmail.com
English :
Free exchange of all garden-related items. Plant drop-off: 2pm, start of barter: 3pm. Tombola.
German :
Zum kostenlosen Tausch von allem, was mit dem Garten zu tun hat. Abgabe der Pflanzen: 14 Uhr, Beginn des Tauschhandels: 15 Uhr. Tombola.
Italiano :
Per uno scambio gratuito di tutto ciò che ha a che fare con il giardino. Consegna delle piante: ore 14.00, inizio dello scambio: ore 15.00. Tombola.
Espanol :
Para un intercambio gratuito de todo lo relacionado con el jardín. Entrega de plantas: 14.00 h, inicio del intercambio: 15.00 h. Tómbola.
