Troc’ plantes Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel Gérardmer

Troc’ plantes

Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Pour échanger gratuitement tout ce qui a rapport avec le jardin. Dépôt des plantes: 14h, début du troc: 15h. Tombola.Tout public

0 .

Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est incroyables.potagers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free exchange of all garden-related items. Plant drop-off: 2pm, start of barter: 3pm. Tombola.

L’événement Troc’ plantes Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES