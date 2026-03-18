Troc’ plantes Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel Gérardmer
Troc’ plantes Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel Gérardmer samedi 9 mai 2026.
Troc’ plantes
Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Pour échanger gratuitement tout ce qui a rapport avec le jardin. Dépôt des plantes: 14h, début du troc: 15h. Tombola.Tout public
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Médiathèque du Tilleul Salle Jacques Brel 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est incroyables.potagers@gmail.com
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English :
Free exchange of all garden-related items. Plant drop-off: 2pm, start of barter: 3pm. Tombola.
L’événement Troc’ plantes Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES