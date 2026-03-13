TROC PLANTES Cour de l’ancienne école Jambles
TROC PLANTES Cour de l’ancienne école Jambles samedi 11 avril 2026.
TROC PLANTES
Cour de l’ancienne école 8 rue du Quart Berry Jambles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Echange ou acquisition de plantes potagères ou ornementales .
Cour de l’ancienne école 8 rue du Quart Berry Jambles 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 01 76 51 jamephilippe@gmail.com
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English : TROC PLANTES
L’événement TROC PLANTES Jambles a été mis à jour le 2026-03-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I