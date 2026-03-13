TROC PLANTES Cour de l’ancienne école Jambles

TROC PLANTES

Cour de l’ancienne école 8 rue du Quart Berry Jambles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Echange ou acquisition de plantes potagères ou ornementales .

Cour de l’ancienne école 8 rue du Quart Berry Jambles 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 01 76 51 jamephilippe@gmail.com

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English : TROC PLANTES

L’événement TROC PLANTES Jambles a été mis à jour le 2026-03-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I