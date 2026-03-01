Troc plantes & jardinage Condé sur Huisne Sablons sur Huisne
Troc plantes & jardinage Condé sur Huisne Sablons sur Huisne samedi 28 mars 2026.
Troc plantes & jardinage
Condé sur Huisne 6 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Chacun pourra échanger ses graines, plantes, outils.
Pratique à la Médiathèque de Sablons-sur-Huisne au 6 rue Michel Meillant. .
Condé sur Huisne 6 Rue Michel Meillant Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 15 65
