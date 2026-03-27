Troc Plantes Bibliothèque Grainothèque La Madeleine-Bouvet

Troc Plantes

Bibliothèque Grainothèque 19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

On partage, on plante nos idées avec nos graines et nos boutures, et cette année encore, avec les ateliers du SEL de Senonches,

on fabrique des nichoirs et autres abris utiles aux hôtes de nos jardins , maisons pour nos coccinelles et greniers pour nos écureuils !

Venez nous rejoindre, et aux détours des plantes, découvrir les œuvres de Sylvie Mazereau, notre nouvelle exposition !

Pratique au 19 rue du Perche entrée libre.

Une organisation de la bibliothèque-grainothèque de la Madeleine-Bouvet. .

Bibliothèque Grainothèque 19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr

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English : Troc Plantes

L’événement Troc Plantes La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-03-27 par OT CdC Coeur du Perche