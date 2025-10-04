Troc Plantes Jardin de la Médiathèque La Suze-sur-Sarthe
Troc Plantes Jardin de la Médiathèque La Suze-sur-Sarthe samedi 4 octobre 2025.
Troc Plantes
Jardin de la Médiathèque 6, rue des Tanneurs La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Troc plantes
Vous trouverez des boutures, des graines des semis et des plants. Avec la Ville de La Suze et l’association Jardinier Sarthois. .
Jardin de la Médiathèque 6, rue des Tanneurs La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 30 49 contact@lasuze.fr
English :
Plant swap
German :
Pflanzen-Tauschbörse
Italiano :
Scambio di piante
Espanol :
Intercambio de plantas
