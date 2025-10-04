Troc Plantes Jardin de la Médiathèque La Suze-sur-Sarthe

Jardin de la Médiathèque 6, rue des Tanneurs La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Vous trouverez des boutures, des graines des semis et des plants. Avec la Ville de La Suze et l’association Jardinier Sarthois. .

Jardin de la Médiathèque 6, rue des Tanneurs La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 30 49 contact@lasuze.fr

English :

Plant swap

German :

Pflanzen-Tauschbörse

Italiano :

Scambio di piante

Espanol :

Intercambio de plantas

L’événement Troc Plantes La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Sarthe