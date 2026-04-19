Le Bernard

Troc plantes

Parc de la Mairie Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

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Parc de la Mairie Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69

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English :

L’événement Troc plantes Le Bernard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral