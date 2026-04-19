Troc plantes Le Bernard
Troc plantes Le Bernard dimanche 19 avril 2026.
Le Bernard
Troc plantes
Parc de la Mairie Le Bernard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
.
Parc de la Mairie Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 69
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English :
L’événement Troc plantes Le Bernard a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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