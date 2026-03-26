Troc Plantes Le Mans
Troc Plantes Le Mans samedi 4 avril 2026.
Troc Plantes
14 rue des rosiers Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
TROC PLANTES AU JARDIN PARTAGÉ LA PRAIRIE
Venez nombreux troquer vos plants ou/et vos graines dans le cadre chaleureux et enchanteur du jardin partagé la prairie .
14 rue des rosiers Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire collectif.laprairie@laposte.net
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English :
PLANT SWAP AT LA PRAIRIE SHARED GARDEN
L’événement Troc Plantes Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72
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