Troc Plantes

14 rue des rosiers Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

TROC PLANTES AU JARDIN PARTAGÉ LA PRAIRIE

Venez nombreux troquer vos plants ou/et vos graines dans le cadre chaleureux et enchanteur du jardin partagé la prairie .

14 rue des rosiers Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire collectif.laprairie@laposte.net

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English :

PLANT SWAP AT LA PRAIRIE SHARED GARDEN

L’événement Troc Plantes Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72