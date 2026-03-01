Troc plantes Loché-sur-Indrois
Troc plantes Loché-sur-Indrois dimanche 26 avril 2026.
Troc plantes
Derrière l’église Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
2026-04-26
Échange de plantes ornementales et potagères.
Derrière l’église Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr
English :
Ornamental and vegetable plant exchange.
L’événement Troc plantes Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-03-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire