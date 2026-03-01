Troc plantes

Derrière l’église Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Échange de plantes ornementales et potagères.

Échange de plantes ornementales et potagères. .

Derrière l’église Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ornamental and vegetable plant exchange.

L’événement Troc plantes Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-03-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire