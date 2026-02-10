Troc Plantes Place Jourda de Vaux Monistrol-sur-Loire

Troc Plantes

Place Jourda de Vaux Maison des associations Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les Jardiniers aux Marches du Velay organise leur Troc aux Plantes à la Maison des Associations.

Chaque particulier peut venir échanger des plants de légumes, des boutures, des divisions de vivaces, des bulbes, des graines…

.

Place Jourda de Vaux Maison des associations Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 79 56 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Jardiniers aux Marches du Velay are holding their Plant Troc at the Maison des Associations.

Individuals can come and exchange vegetable plants, cuttings, perennial divisions, bulbs, seeds?

L’événement Troc Plantes Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron