Nort-sur-Erdre

TROC PLANTES

Jardins partagés de la Garenne Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

roc Plantes et un atelier croquis et aquarelle

Troc plantes de printemps

Notre prochain troc plantes de printemps se tiendra le samedi 25 avril au jardin partagé de la Garenne de 10h à 13h.

Comme d’habitude, vous pourrez venir échanger gratuitement vos plants, boutures, graines, arbustes, bulbes …. Merci d’étiqueter chaque plante.

Même si vous n’avez pas de plantes à échanger, vous êtes les bienvenu·es ! C’est aussi l’occasion de partager vos idées et savoir-faire.

Croquis et aquarelle

Le printemps arrive au jardin partagé …

Nous vous proposons un atelier croquis et aquarelle au jardin animé par Sybille de l’atelier Artmelys.

Rendez-vous le mercredi 22 avril 2026 de 14H30 à 16h au jardin partagé de la Garenne, cet atelier est ouvert aux enfants, ados et adultes, tous niveaux.

Inscriptions au 06.50.15.43.57, la participation est de 20€, tout le matériel est fourni. .

Jardins partagés de la Garenne Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 15 43 57 alterrenort@gmail.com

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English :

roc Plantes and a sketch and watercolor workshop

L’événement TROC PLANTES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays Erdre Canal Forêt