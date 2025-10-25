TROC’ PLANTES Rue de la Grassinière Paulx

TROC’ PLANTES Rue de la Grassinière Paulx samedi 25 octobre 2025.

TROC’ PLANTES

Rue de la Grassinière Jardin associatif Le Paulx’tager Paulx Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

2025-10-25

Partageons notre nature

Échange de plantes, graines, semis, boutures

Visite du jardin avec conseils en jardinage .

Rue de la Grassinière Jardin associatif Le Paulx’tager Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 26 02 18

English :

Sharing our nature

German :

Teilen wir unsere Natur

Italiano :

Condividere la nostra natura

Espanol :

Compartir nuestra naturaleza

