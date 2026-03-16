Troc Plantes Jardins des Simples Pranzac

Troc Plantes

Jardins des Simples Derrière l’église Pranzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif des animations (visite serres à spiruline et balade avec un herboriste).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir la beauté de la nature et échanger des plantes lors de notre Troc Plante, avec des balades pédagogiques à travers le parc l’après-midi et une visite de la ferme de spiruline le matin !

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Jardins des Simples Derrière l’église Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 93 11 44

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English :

Come and discover the beauty of nature and exchange plants at our Plant Troc, with educational walks through the park in the afternoon and a visit to the spirulina farm in the morning!

L’événement Troc Plantes Pranzac a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord