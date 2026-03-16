Troc Plantes Jardins des Simples Pranzac
Troc Plantes Jardins des Simples Pranzac dimanche 26 avril 2026.
Troc Plantes
Jardins des Simples Derrière l’église Pranzac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif des animations (visite serres à spiruline et balade avec un herboriste).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Venez découvrir la beauté de la nature et échanger des plantes lors de notre Troc Plante, avec des balades pédagogiques à travers le parc l’après-midi et une visite de la ferme de spiruline le matin !
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Jardins des Simples Derrière l’église Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 93 11 44
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English :
Come and discover the beauty of nature and exchange plants at our Plant Troc, with educational walks through the park in the afternoon and a visit to the spirulina farm in the morning!
L’événement Troc Plantes Pranzac a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord