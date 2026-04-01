Troc plantes centre culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle
Troc plantes centre culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle dimanche 26 avril 2026.
Réaux sur Trèfle
Troc plantes
centre culturel de Réaux sur Trêfle Centre Culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Troc aux plantes entre Jonzac et Archiac
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centre culturel de Réaux sur Trêfle Centre Culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 81 21 46 lireareaux17@gmail.com
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English :
Plant swap between Jonzac and Archiac
L’événement Troc plantes Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-04-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge