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Troc plantes centre culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle

Troc plantes centre culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle dimanche 26 avril 2026.

Lieu : centre culturel de Réaux sur Trêfle

Adresse : Centre Culturel de Réaux sur Trêfle

Ville : 17500 Réaux sur Trèfle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Réaux sur Trèfle

Troc plantes

centre culturel de Réaux sur Trêfle Centre Culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Troc aux plantes entre Jonzac et Archiac
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centre culturel de Réaux sur Trêfle Centre Culturel de Réaux sur Trêfle Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 81 21 46  lireareaux17@gmail.com

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English :

Plant swap between Jonzac and Archiac

L’événement Troc plantes Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-04-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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