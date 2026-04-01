Troc Plantes Médiathèque Espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Troc Plantes

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour notre troc’ plantes, un moment convivial où passionnés de jardinage, curieux et amoureux du vert se retrouvent pour échanger boutures, graines, conseils… et bonne humeur.

Apportez vos plants, vos semis, vos boutures… Tout le monde est bienvenu, même sans rien à échanger. .

Médiathèque Espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

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English : Troc Plantes

L’événement Troc Plantes Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-04-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS