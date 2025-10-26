Troc Plantes rue de l’abbaye Saint-Maixent-l’École

Troc Plantes rue de l’abbaye Saint-Maixent-l’École dimanche 26 octobre 2025.

Troc Plantes

rue de l’abbaye Cloître de l’abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Venez échanger vos plants, graines, bulbes, livres et outils de jardinage.

Échange convivial et de partage. .

rue de l’abbaye Cloître de l’abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

