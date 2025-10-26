Troc Plantes rue de l’abbaye Saint-Maixent-l’École
Troc Plantes rue de l’abbaye Saint-Maixent-l’École dimanche 26 octobre 2025.
Troc Plantes
rue de l’abbaye Cloître de l’abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Venez échanger vos plants, graines, bulbes, livres et outils de jardinage.
Échange convivial et de partage. .
rue de l’abbaye Cloître de l’abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Troc Plantes
German : Troc Plantes
Italiano :
Espanol : Troc Plantes
L’événement Troc Plantes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Haut Val De Sèvre