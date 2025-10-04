Troc plantes Saint-Symphorien

Troc plantes Saint-Symphorien samedi 4 octobre 2025.

Troc plantes

Saint-Symphorien Sarthe

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

« TROC plantes » à St Symphorien organisé avec Les Jardiniers Sarthois,

Le Jardinier Sarthois section Sillé / Conlie vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial pour , , , ’ ́ … chacun repartira avec de nouvelles merveilles pour son jardin !

(10mn de Conlie, 17mn de Sillé, et 30mn du Mans)

Et ce n’est pas tout ! Nous aurons le plaisir d’accueillir

☕ ̂ pour partager un moment chaleureux entre passionnés.

‍ ́ , ! Si vous démarrez le jardinage et n’avez rien à échanger, une ̂ ̀ sera à votre disposition pour repartir avec vos premières plantes.

TROC-PLANTES ST SYMPHORIEN samedi 4/10/2025 14h à 17h .

Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 23 62 22

English :

« TROC plantes » at St Symphorien organized with Les Jardiniers Sarthois,

German :

« TROC Pflanzen » in St Symphorien organisiert mit Les Jardiniers Sarthois,

Italiano :

« TROC plantes » a St Symphorien organizzato con Les Jardiniers Sarthois,

Espanol :

« TROC plantes » en St Symphorien organizado con Les Jardiniers Sarthois,

L’événement Troc plantes Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Sillé-Le-Guillaume