Troc plantes Saint-Symphorien
Troc plantes Saint-Symphorien samedi 4 octobre 2025.
Troc plantes
Saint-Symphorien Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
« TROC plantes » à St Symphorien organisé avec Les Jardiniers Sarthois,
– –
Le Jardinier Sarthois section Sillé / Conlie vous donne rendez-vous pour un après-midi convivial pour , , , ’ ́ … chacun repartira avec de nouvelles merveilles pour son jardin !
⏰ –
’ ́
(10mn de Conlie, 17mn de Sillé, et 30mn du Mans)
Et ce n’est pas tout ! Nous aurons le plaisir d’accueillir
✅ ́
✅ ,
✅ , ́
☕ ̂ pour partager un moment chaleureux entre passionnés.
́ , ! Si vous démarrez le jardinage et n’avez rien à échanger, une ̂ ̀ sera à votre disposition pour repartir avec vos premières plantes.
TROC-PLANTES ST SYMPHORIEN samedi 4/10/2025 14h à 17h .
Saint-Symphorien 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 23 62 22
English :
« TROC plantes » at St Symphorien organized with Les Jardiniers Sarthois,
German :
« TROC Pflanzen » in St Symphorien organisiert mit Les Jardiniers Sarthois,
Italiano :
« TROC plantes » a St Symphorien organizzato con Les Jardiniers Sarthois,
Espanol :
« TROC plantes » en St Symphorien organizado con Les Jardiniers Sarthois,
L’événement Troc plantes Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Sillé-Le-Guillaume