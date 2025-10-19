Troc plantes Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes
Troc plantes Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 19 octobre 2025.
Troc plantes
Les Gribouilleurs 50 route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Venez nous rencontrer pour échanger autour du jardinage
Venez donc échanger graines, plants, matériel de jardin, et profitez-en pour boire un verre en bonne compagnie!
Gratuit. .
+33 7 57 40 88 95 aveecstesuzanne@gmail.com
English :
Come and meet us for a chat about gardening
German :
Treffen Sie uns, um sich über das Gärtnern auszutauschen
Italiano :
Venite a trovarci per una chiacchierata sul giardinaggio
Espanol :
Ven a charlar con nosotros sobre jardinería
