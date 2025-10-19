Troc plantes Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes

Troc plantes Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 19 octobre 2025.

Troc plantes

Les Gribouilleurs 50 route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Venez nous rencontrer pour échanger autour du jardinage

Venez donc échanger graines, plants, matériel de jardin, et profitez-en pour boire un verre en bonne compagnie!

Gratuit. .

Les Gribouilleurs 50 route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 40 88 95 aveecstesuzanne@gmail.com

English :

Come and meet us for a chat about gardening

German :

Treffen Sie uns, um sich über das Gärtnern auszutauschen

Italiano :

Venite a trovarci per una chiacchierata sul giardinaggio

Espanol :

Ven a charlar con nosotros sobre jardinería

L’événement Troc plantes Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons