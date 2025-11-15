TROC PLANTES, SAVOIRS & PARTAGE Le Busseau

TROC PLANTES, SAVOIRS & PARTAGE

15 bis rue du mal de lattre de Tassigny Le Busseau Deux-Sèvres

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Vous connaissez les S.E.L. (Système d’Échange Local) ? C’est un système qui regroupe les personnes désireuses de partager du temps, matériel, légumes, des connaissances, savoirs … sans échange d’argent. C’est un principe de Partage, d’Échange et de Solidarité. Et c’est l’essence même de l’association l’Empreinte ! Mettre en avant vos supers pouvoirs, mais aussi mettre en lien les personnes dans cet esprit altruiste.

Adhésion obligatoire (don libre).

A vos boutures, divisions, tailles, semis, etc. On se remet en selle pour un super Troc Plantes !

Places Limitées !! Réservation obligatoire.

Bar et restauration sur place. Inscription gratuite par téléphone. .

15 bis rue du mal de lattre de Tassigny Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com

