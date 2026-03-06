Troc plantes Sixt-sur-Aff

Troc plantes

36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

2026-04-04

Venez échanger vos boutures, graines, conseils en jardinage.

Lors du nettoyage de vos jardins certaines plantes envahissent au lieu de le jeter venez les échanger à la médiathèque. .

