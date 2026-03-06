Troc plantes Sixt-sur-Aff
Troc plantes Sixt-sur-Aff samedi 4 avril 2026.
Troc plantes
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
2026-04-04
Venez échanger vos boutures, graines, conseils en jardinage.
Lors du nettoyage de vos jardins certaines plantes envahissent au lieu de le jeter venez les échanger à la médiathèque. .
36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21
L’événement Troc plantes Sixt-sur-Aff a été mis à jour le 2026-03-06 par OT PAYS DE REDON