Troc-plantes Tennie
Troc-plantes Tennie dimanche 24 mai 2026.
Troc-plantes
Tennie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
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✅ / à la bibliothèque de Domfront-en-Champagne de 9h à 12h.
✅ / portes ouvertes chez Le Jardin des Prés Verts à Mézières-sous-Lavardin de 14h30 à 17h30
✅ / au château de la Renaudière à Bernay-Neuvy-en-Champagne de 9h à 12h
✅ / lors de la journée continue spéciale jardinage et petit outillage à la La Ressource recyclerie de Sillé-le-Guillaume de 9h30 à 16h30
✅ / à Tennie en fêtes marché de producteurs et créateurs locaux organisé par le Comité Fêtes Tennie de 17h à 20h, suivi d’une soirée festive
Venez échanger vos graines, boutures, plants en surnombre, outils, magazines, conseils… en toute convivialité!
Vous débutez le jardinage et n’avez rien à troquer pour l’instant soyez créatif! Apportez un pot de confiture ou des cookies faits maison, un objet qui ne vous sert plus…
Entrée libre et gratuite. N’hésitez pas à partager cette information autour de vous. .
Tennie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 11 00 42
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English :
L’événement Troc-plantes Tennie a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Sillé-Le-Guillaume
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