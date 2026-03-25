Troc Plantes, troc boutures et troc graines Parc St CYR 59 rue Papu à Rennes 35000 Rennes 29 mars – 27 décembre, les dimanches Entrée libre, Troc simple

Le printemps est là, tous les dimanches après midi, venir avec une plante et repartir avec une autre! de 14h à 17h puis de 15h à 18h après le changement horaire…

L’association Les Jardinets de saint Cyr existe depuis 20 ans, elle est siple et d’éducation populaire, accueil les tout petits comme les plus grands les familles, étudiants (vive les colocs!) et les anciens (partenaire de l’EHPAD). Accès après le 59 rue PAPU à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-27T17:00:00.000+01:00

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jardinetsstcyr@gmail.com

Parc St CYR 59 rue Papu à Rennes 35000 63 rue PAPU Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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