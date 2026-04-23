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Troc plants à Pfetterhouse Pfetterhouse

Troc plants à Pfetterhouse Pfetterhouse samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 rue Joseph Meister

Ville : 68480 Pfetterhouse

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Pfetterhouse

Troc plants à Pfetterhouse

1 rue Joseph Meister Pfetterhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Échange de plants, graines et boutures, conseils de jardinage. Ouvert à tous!
(Auvent salle des fêtes)

Venez échanger vos plants, graines et boutures dans une ambiance conviviale et pleine de bons conseils jardinage 

Gratuit et ouvert à tous ; partage, bonne humeur et passion du jardin au rendez-vous !

Infos 03 89 25 61 01 0  .

1 rue Joseph Meister Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 61 01 

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English :

Exchange plants, seeds and cuttings, gardening tips. Open to all!

L’événement Troc plants à Pfetterhouse Pfetterhouse a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme du Sundgau

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