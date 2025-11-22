Troc plants rencontres entre amateurs de jardinage

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Troc Plants le 22 novembre 2025 à Saint Ouen Les Vignes.

Le 22 novembre 2025, sur la place de l’église de Saint Ouen Les Vignes, la Ferme du Petit Minil vous propose une vente de houblon, vigne…

Evènement proposé par Lin Terre Lune et Amap’ Tite Grange . .

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 67 36 91

English : Troc Plants: gatherings for gardening enthusiasts

‘Troc Plants’ on 22nd November 2025 in Saint Ouen Les Vignes.

German :

Troc Plants am 22. November 2025 in Saint Ouen Les Vignes.

Italiano :

Troc Plants il 22 novembre 2025 a Saint Ouen Les Vignes.

Espanol : Troc Plants : encuentros entre aficionados a la jardinería

Troc Plants el 22 de noviembre de 2025 en Saint Ouen Les Vignes.

L’événement Troc plants rencontres entre amateurs de jardinage Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2025-11-12 par OFFICE AMBOISE