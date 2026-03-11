Troc & puces et ventes de plants

Salle polyvalente Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Troc & puces et ventes de plants organisé par l’APE de l’école Simone Veil de Ploéven. Vente de gâteaux et boissons .

Salle polyvalente Ploéven 29550 Finistère Bretagne +33 6 31 44 58 99

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English : Troc & puces et ventes de plants

L’événement Troc & puces et ventes de plants Ploéven a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE