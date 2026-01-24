TROC SEASONOVA AU CAMPING DES PLAGES DE LOIRE Rochefort-sur-Loire

TROC SEASONOVA AU CAMPING DES PLAGES DE LOIRE

Route de Savennieres Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

2026-04-04

2026-04-05

2026-04-04

Le Camping Seasonova Les Plages de Loire, situé en Val de Loire, organise le premier week-end d'avril le Troc Seasonova, un événement convivial de type vide-caravane dédié au matériel de camping et de plein air. Ouvert au public, ce rendez-vous permet de vendre, acheter ou échanger des équipements de camping et outdoor dans un cadre naturel et chaleureux, au cœur du camping.

Route de Savennieres Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@camping-lesplagesdeloire.com

English :

On the first weekend of April, the Seasonova Les plages de Loire campsite is organizing a barter sale of camping, sports and outdoor leisure equipment, in the form of a caravan sale, open to the public and in a friendly atmosphere

