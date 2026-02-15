Troc Seasonova Grand vide grenier des baroudeurs

Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Venez partager l’esprit camping au Troc Karavane les 5 et 6 avril 2026 ! Troquez votre ancien matériel, échangez conseils et bons plans avec d’autres campeurs. Profitez d’un week-end festif avec musique, ateliers et animations conviviales. Rendez-vous au camping Le Martinet de Briare

Avis aux amoureux du camping et de l’aventure ! Le Troc Karavane vous invite à une journée d’échange et de convivialité autour du matériel de camping et de plein air. Venez troquer vos équipements, partager vos expériences et découvrir de nouvelles astuces pour des séjours réussis. Des animations, ateliers et moments festifs rythmeront l’événement pour petits et grands. Profitez de cette occasion pour rencontrer d’autres passionnés et pourquoi pas, repartir avec du matériel adapté à vos prochaines escapades ! En prime, tentez de gagner des séjours Seasonova ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour les campeurs dans l’âme et les voyageurs en quête d’authenticité. .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 24 50 camping-lemartinet@vacances-seasonova.com

English :

Come and share the camping spirit at Troc Karavane on April 5 and 6, 2025! Trade in your old equipment and exchange tips and tricks with other campers. Enjoy a festive weekend with music, workshops and friendly entertainment. See you at Le Martinet campsite in Briare

L’événement Troc Seasonova Grand vide grenier des baroudeurs Briare a été mis à jour le 2026-02-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX