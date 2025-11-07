Troc ta chambre ! Espace Beautour Vertou

Troc ta chambre ! Espace Beautour Vertou vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 16:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

C’est le moment de faire du tri dans ta chambre (vêtements, jeux, livres, fournitures, etc.). Et après l’école, passe à l’espace Beautour pour échanger les objets que tu n’utilises plus, contre de nouveaux. Tu pourras ainsi renouveler ta chambre, gratuitement et en préservant la planète. Organisé par la ville de Vertou et l’association Trocool.

Espace Beautour Beautour – Raymond Durand Vertou 44120