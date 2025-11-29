Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Troc ta déco de Noël puis atelier de déco Salle de la Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais

Troc ta déco de Noël puis atelier de déco

Salle de la Bruyère La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais Allier

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Organisé par l’association Trop Pop.
Salle de la Bruyère La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 99 08 07  trocpop03@gmail.com

English : Barter for your Christmas decorations, followed by a decorating workshop

Organized by the association Trop Pop.

German :

Organisiert von der Trop Pop Association.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Trop Pop.

Espanol :

Organizado por la asociación Trop Pop.

L’événement Troc ta déco de Noël puis atelier de déco Saint-Christophe-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse