Troc ta déco de Noël puis atelier de déco Salle de la Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais samedi 29 novembre 2025.
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Organisé par l’association Trop Pop.
Salle de la Bruyère La Bruyère Saint-Christophe-en-Bourbonnais 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 99 08 07 trocpop03@gmail.com
English : Barter for your Christmas decorations, followed by a decorating workshop
Organized by the association Trop Pop.
German :
Organisiert von der Trop Pop Association.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Trop Pop.
Espanol :
Organizado por la asociación Trop Pop.
