Troc Ton Fringue avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne
dimanche 2 novembre 2025
Troc Ton Fringue avec La Rurale
Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
C’est le retour du Traditionnel Troc ton Fringue organisé par l’association La Rurale.
Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 41 39
English :
It’s the return of the traditional Troc ton Fringue organized by the La Rurale association.
German :
Es ist wieder soweit: Der traditionelle Troc ton Fringue , der vom Verein La Rurale organisiert wird, findet statt.
Italiano :
È il ritorno del tradizionale Troc ton Fringue organizzato dall’associazione La Rurale.
Espanol :
Es el regreso del tradicional Troc ton Fringue organizado por la asociación La Rurale.
L’événement Troc Ton Fringue avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme