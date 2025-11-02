Troc Ton Fringue avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne

Troc Ton Fringue avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne dimanche 2 novembre 2025.

Troc Ton Fringue avec La Rurale

Grand rue Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

C’est le retour du Traditionnel Troc ton Fringue organisé par l’association La Rurale.

Grand rue Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 41 39

English :

It’s the return of the traditional Troc ton Fringue organized by the La Rurale association.

German :

Es ist wieder soweit: Der traditionelle Troc ton Fringue , der vom Verein La Rurale organisiert wird, findet statt.

Italiano :

È il ritorno del tradizionale Troc ton Fringue organizzato dall’associazione La Rurale.

Espanol :

Es el regreso del tradicional Troc ton Fringue organizado por la asociación La Rurale.

L’événement Troc Ton Fringue avec La Rurale Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme