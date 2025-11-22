Troc-vente matériel de pêche- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois
Troc-vente matériel de pêche- Vandenesse en Auxois
Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2025-11-22 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Troc-vente matériel de pêche organisé par l’association de pêche AAPPMA La Vandenesse .
Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 25 36 86
