TROC VERT des semeurs d’avenir, Damgan, Pénerf

TROC VERT des semeurs d’avenir Dimanche 19 avril, 11h00 Damgan Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Troc Vert

Quand on sème c’est pour la vie!

Vous commencez à jardiner ?

Pensez à garder vos boutures, vos bulbes et tout ce qui peut repartir dans un nouveau jardin.

N’allez pas à la déchetterie, vous allez faire des heureux.ses !

5eme édition du Troc Vert des semeurs d’avenir, pour fleurir nos jardins, la presqu’île et appliquer concrètement des pratiques écologiques.

Dimanche 19 avril, rejoignez-nous avec vos trésors, pour échanger graines et plantes, conseils et boutures, discuter…

Venez en famille manger ou boire un verre, rencontrer vos voisins, profiter de toutes les animations gratuites et de la convivialité de la discrète place du four transformée pour l’occasion en guinguette à ciel ouvert…

Jocelyne et Philippe, producteurs de Miel à Ambon, proposeront une animation pédagogique et Cécile, savonnière d’Ambon un atelier senteur. Le programme est en train de s’étoffer avec la LPO, l’ Ourse la monnaie locale, Clim’Action et ses vergers citoyens, la chorale de Damgan, un atelier de création d’affiche loveplanet, un stand Gestion et Prévention des Biodéchets – Arc Sud Bretagne et d’autres surprises à venir…

Damgan place du four à pain Pénerf 56750 Morbihan Bretagne

Troc de plantes .Pour la 5eme année, rejoignez-nous à Damgan, avec vos trésors de jardin, échangez graines, plantes, conseils,boutures, discutez, participez à nos animation, mangez ou boire un verre troc plantes

@olivier Aubry