Troc vêtements enfant + Livres Wasselonne

Troc vêtements enfant + Livres

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Faites un geste écologique et solidaire en faisant du tri !

Vêtements enfants (0 à 6 ans été) & livres.

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 15h30.

Dépôt d’articles et collecte de points en amont vendredi 17/04 de 13h30 16h et samedi 18/04 de 14h à 15h30.

Système de points

Vêtements

* 1 point = T-shirt, jupe, vêtements 0/6 mois

* 2 points = Jean, pull, pantalon, robe, pyjama 2 pièces

* 4 points = Veste mi-saison, turbulette

Body, sous vêtements = 0 points (don simple)

Livres

* 1 point = Livre de poche, livre pour enfants, livre de cuisine

* 2 points = Bande dessiné, grand livre

| 1h de bénévolat | 2 points.

Organisé par l’Association Générale des Familles. .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 c.heitmann@agf67.fr

