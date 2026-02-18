Troc vêtements enfant + Livres Wasselonne
Troc vêtements enfant + Livres Wasselonne samedi 18 avril 2026.
Troc vêtements enfant + Livres
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
2026-04-18
Faites un geste écologique et solidaire en faisant du tri !
Vêtements enfants (0 à 6 ans été) & livres.
Samedi 18 avril 2026 de 14h à 15h30.
Dépôt d’articles et collecte de points en amont vendredi 17/04 de 13h30 16h et samedi 18/04 de 14h à 15h30.
Système de points
Vêtements
* 1 point = T-shirt, jupe, vêtements 0/6 mois
* 2 points = Jean, pull, pantalon, robe, pyjama 2 pièces
* 4 points = Veste mi-saison, turbulette
Body, sous vêtements = 0 points (don simple)
Livres
* 1 point = Livre de poche, livre pour enfants, livre de cuisine
* 2 points = Bande dessiné, grand livre
| 1h de bénévolat | 2 points.
Organisé par l’Association Générale des Familles. .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 c.heitmann@agf67.fr
