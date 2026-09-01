TroCantons : les Ateliers du Jeudi 986 route de Bonnoeuvre Vallons-de-l’Erdre
jeudi 17 septembre 2026 · 986 route de Bonnoeuvre · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
TroCantons : les Ateliers du Jeudi
986 route de Bonnoeuvre 986 Route de Bonnœuvre Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 12:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Devenez acteur du projet TroCantons, lancez-vous dans nos Ateliers du Jeudi ! Le concept ? Un moment d’immersion totale avec nos équipes pour valoriser les arrivages du moment.
Devenez acteur du projet TroCantons, lancez-vous dans nos Ateliers du Jeudi !
Le concept ? Un moment d’immersion totale avec nos équipes pour valoriser les arrivages du moment.
Au fil des saisons, ce sera l’occasion de trier, d’imaginer et de préparer les pépites qui rejoindront nos rayons : des loisirs créatifs aux univers Lego/Playmobil, en passant par des compositions de vaisselle et les présentations de Noël… La thématique dépendra du moment !
Infos + : aucun engagement dans la durée ! Venez pour une demi-journée, ou plus si affinités.
Réservez votre jeudi (matin et/ou après-midi) par tél ou par mail :
02 40 97 78 55
contact@trocantons.org
À bientôt dans nos locaux ! .
986 route de Bonnoeuvre 986 Route de Bonnœuvre Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 78 55 contact@trocantons.org
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English :
Get involved in the TroCantons project and take part in our Thursday Workshops! The concept? A moment of total immersion with our teams to make the most of the latest arrivals.
L’événement TroCantons : les Ateliers du Jeudi Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT44
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